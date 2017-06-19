СМИ: В организме Кэрри Фишер обнаружили кокаин, морфин и кодеин

Следователи пока не знают, могло ли какое-то из обнаруженных веществ привести к остановке дыхательных движений актрисы.

Вскрытие показало, что, когда звезда киносаги "Звёздные войны" Кэрри Фишер попала в больницу с сердечным приступом, в её организме были кокаин, морфин и кодеин. Причём в момент смерти в крови было немного и экстази, сообщает таблоид TMZ.

При этом издание отмечает, что пока нет данных, какое именно из перечисленных веществ сказалось на состоянии Кэрри Фишер и могло привести к остановке дыхательных движений.

Ранее следователи выяснили, что известная актриса умерла от апноэ во сне, а не от остановки сердца. Кэрри Фишер не стало 27 декабря 2016 года, ей было 60 лет.