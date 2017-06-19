Эксперт о "пьяном" мальчике: Вопросы нужно задавать людям, окружавшим ребёнка

Клейменов уверен, что экспертиза полностью доказывает тот факт, что в организме ребёнка был алкоголь.

Судебно-медицинский эксперт Михаил Клейменов, который утверждает, что сбитый под Москвой ребенок был пьян, рассказал о своей версии событий. Так, он рассказал Лайфу, что не имеет никакого отношения к лабораторным исследованиям. В его задачу входит оценка присланных из лаборатории результатов.

— Я не имел никакого отношения к лабораторным исследованиям. Они (представители лаборатории в Московской области. — Прим. ред.) провели и прислали результат. Я его должен был оценить. Когда это произошло, то мы решили проверить, не произошла ли ошибка. Мы сравнили два объекта. Я уверяю, что этот материал принадлежал этому мальчику, — заявил Клейменов.

Эксперт отмечает, что они решили взять кровь у матери мальчика и сравнить, чтобы развеять возникшие сомнения. По его словам, в организме мальчика оказалось наличие ацетальдегида — вещества, которое появляется при распаде этилового спирта.

— Это говорит о том, что алкоголь попал в организм человека прижизненно. Это неоспоримый факт, 100 процентов доказывает и точка! — добавил Клейменов.

При этом он считает, что вопросы стоит задавать не ему и не сотрудникам полиции, а людям, которые окружали ребёнка.

— Надо задавать вопросы людям, которые окружали ребёнка, — подытожил Клейменов. Эксперт не исключает, что родные просто не знали, что мальчик мог употребить спиртное.

В свою очередь родители мальчика считают, что оба образца крови были сфальсифицированы.