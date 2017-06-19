Тайский коп нейтрализовал преступника с ножом с помощью искренних обнимашек

Полицейский решил, что в этом мире каждому необходимо немного любви. Даже незнакомцу, который врывается в участок с холодным оружием в руках.

Офицер полиции Таиланда Анерут Мали владеет обезоруживающими приёмами для нейтрализации опасных преступников. Коп исповедует всеобщую любовь и взаимопонимание, поэтому в искусстве переговоров ему нет равных. А видео, опубликованное изданием Daily Mail, — главное тому подтверждение.

На днях неизвестный мужчина ворвался в полицейский участок в районе Хуай Кванг в Бангкоке, начал истошно кричать и размахивать ножом. Злоумышленник угрожал "немедленно зарезать" всех офицеров, находящихся в здании, а затем покончить с собой.

На записи с камер наблюдения видно, как в переговоры с ним вступает офицер Мали. Он садится на стол прямо напротив преступника и занимает расслабленную позу: плечи полицейского опущены, он всеми своими жестами демонстрирует, что готов поговорить.

С каждым словом тайского копа намерения злоумышленника становятся всё менее твёрдыми. Всего через полминуты он уже с готовностью передаёт стражу порядка нож. А тот, вместо того чтобы задержать нападавшего, широко разводит руки в стороны, словно приглашая его обняться. И вот мы уже видим, как преступник в слезах кидается в объятия полицейского, а тот по-отечески утешает его.