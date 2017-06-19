Росатом презентовал ядерную батарейку со сроком работы не менее 50 лет

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Росатом презентовал ядерную батарейку со сроком работы не менее 50 лет

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Опытный образец был показан впервые на IX форуме "Атомэкспо-2017". Пока сложно оценить стоимость такого элемента питания.

Гендиректор ФГУП "НИИ НПО Луч" (предприятие Росатома) Павел Зайцев презентовал на международном форуме "Атомэкспо-2017" одну из последних разработок предприятия — ядерную батарейку.

Опытный образец компактного и безопасного источника питания на основе изотопа Ni-63 был показан впервые.

— На сегодняшний день, несмотря на скромные вольт-амперные характеристики, это может уже рассматриваться в качестве источника питания для медицинских кардиостимуляторов, — рассказал Зайцев.

Прослужит одна такая батарейка не менее 50 лет.

— Стоимость достаточно высока, если говорить о грамме Ni-63. Это порядка четырёх тысяч долларов, каждый алмазный элемент — его стоимость варьируется от десяти до ста тысяч рублей, — сообщил Зайцев. — О стоимости серийного образца пока говорить рано, это экспериментальный образец.

В этом году в выставке форума приняли участие 90 российских и зарубежных компаний. Среди самых интересных экспонатов Росатома также были левитационный транспортный модуль, сборка корпуса ядерного реактора ВВЭР-1200 и натуральный масштабный макет ПАтЭС (плавучей атомной станции).

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