Власти Британии и Евросоюза согласовали приоритеты Брексита

Британский министр по делам Брексита Дэвид Дэвис согласовал в Брюсселе с представителем Евросоюза Мишелем Барнье приоритеты выхода его страны из состава ЕС и расписание этой процедуры. Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление сторон.

Как ранее сообщал Лайф, переговоры по реализации Брексит стартовали в столице ЕС 19 июня. Они пройдут два этапа, где на первом главной темой станет вопрос урегулирования всех нюансов выхода Британии из состава ЕС. И прежде всего финансовый. А на втором этапе будут обговариваться будущие взаимоотношения Евросоюза и Великобритании.