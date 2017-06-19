Власти Британии и Евросоюза согласовали приоритеты Брексита

Читайте также

Власти Британии и Евросоюза согласовали приоритеты Брексита

18

Фото:© РИА Новости

Британский министр по делам Брексита Дэвид Дэвис согласовал в Брюсселе с представителем Евросоюза Мишелем Барнье приоритеты выхода его страны из состава ЕС и расписание этой процедуры. Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление сторон.

Как ранее сообщал Лайф, переговоры по реализации Брексит стартовали в столице ЕС 19 июня. Они пройдут два этапа, где на первом главной темой станет вопрос урегулирования всех нюансов выхода Британии из состава ЕС. И прежде всего финансовый. А на втором этапе будут обговариваться будущие взаимоотношения Евросоюза и Великобритании.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!