Sky News назвал имя исполнителя теракта у мечети в Лондоне

В результате атаки один человек погиб, восемь были госпитализированы, двоим оказали помощь на месте.

Подозреваемым в совершении наезда на людей на севере британской столицы оказался 47-летний Даррен Осборн. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источник в британской полиции.

По предварительным данным, он является уроженцем английского графства Сомерсет, однако в последние годы вместе со своей семьёй Осборн проживал в Кардиффе — столице Уэльса.

Sky News уточняет, что соседи и коллеги считали Осборна неконфликтным человеком и примерным семьянином (у него жена и четверо детей). Ранее сообщалось, что нападавший прежде не был известен спецслужбам.

Напомним, минувшей ночью Даррен Осборн за рулём грузовика совершил наезд на прихожан у мечети на севере Лондона. Всё произошло в тот момент, когда толпа людей на обочине дороги приводила в чувство упавшего в обморок пенсионера. Инцидент квалифицирован как теракт. В результате один человек погиб, восемь были госпитализированы, двоим оказали помощь на месте.