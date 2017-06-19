Сексуальный геймплей. Учёные выяснили, что приставки полезны для потенции

Предпосылки у такой "суперспособности" не самые позитивные. Дело в том, что сексуальное влечение у геймеров гораздо ниже, чем у остальных мужчин.

Группа учёных из Италии обнаружила взаимосвязь между увлечением видеоиграми и мужской потенцией. Так, они заметили, что половой акт у заядлых геймеров длится дольше, чем у не увлечённых приставками мужчин, пишет Daily Mail. Учёные уверяют, что для лечебного эффекта достаточно всего часа в день.

Однако предпосылки у такой "суперспособности" не самые позитивные. Оказывается дело в том, сексуальное влечение у геймеров гораздо ниже, чем у остальных мужчин. А снижает его выделяемый во время игр гормон пролактин.