Сексуальный геймплей. Учёные выяснили, что приставки полезны для потенции

Группа учёных из Италии обнаружила взаимосвязь между увлечением видеоиграми и мужской потенцией. Так, они заметили, что половой акт у заядлых геймеров длится дольше, чем у не увлечённых приставками мужчин, пишет Daily Mail. Учёные уверяют, что для лечебного эффекта достаточно всего часа в день.
Однако предпосылки у такой "суперспособности" не самые позитивные. Оказывается дело в том, сексуальное влечение у геймеров гораздо ниже, чем у остальных мужчин. А снижает его выделяемый во время игр гормон пролактин.
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