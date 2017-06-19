Движение поездов на Курском направлении возобновлено после столкновения поездов

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Движение поездов на Курском направлении возобновлено после столкновения поездов

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Фото: © L!FE

Ранее сегодня из-за отказа стрелочного перевода на малом ходу произошло столкновение поезда "Стриж" и электропоезда сообщением Нахабино — Щербинка около Курского вокзала в Москве.

Движение поездов, которе произошло из-за столкновения электрички и скоростного поезда около Курского вокзала возобновлено, передаёт "Утро.ру".

Ранее Лайф сообщал, что уже организована доследственная проверка по факту данного инцидента. По последним данным, травмы различной степени тяжести в результате случившегося получили три человека.

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