Белый дом: США намерены сохранить с РФ каналы коммуникации по Сирии

По словам представителя Белого дома, Вашингтон "будет работать над поддержанием открытых каналов коммуникации с РФ по предотвращению потенциальных проблем в Сирии".

Представитель Белого дома заявила, что США намерены сохранить каналы коммуникации по Сирии. Об этом сообщает Reuters.

Напомним, накануне коалиция, возглавляемая США, сбила сирийский военный самолёт на севере Ракки. Минобороны РФ назвало произошедшее нарушением международного права и решило прекратить взаимодействие с США в рамках меморандума по предотвращению инцидентов в небе над САР.

— США будут работать над тем, чтобы поддерживать открытые каналы коммуникации с Россией по предотвращению потенциальных проблем в Сирии, — сказал представитель Белого дома, добавив, что Вашингтон "сохраняет право на самооборону в Сирии".

Как сообщалось ранее, международная коалиция решила передислоцировать свои самолёты в Сирии.