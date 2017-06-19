Стрельба произошла на юге Стокгольма

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Стрельба произошла на юге Стокгольма

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Фото: © РИА "Новости"/Владимир Астапкович

СМИ сообщили о стрельбе в юге шведской столицы. Известно, что в результате случившегося один человек пострадал. Сейчас он госпитализирован.

Подробности инцидента не приводятся.

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