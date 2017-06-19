Президенты России и Болгарии обсудили сотрудничество стран в сфере энергетики

Главы государств также затронули вопросы подготовки мероприятий, приуроченных к 25-летию подписания Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве и 140-летию освобождения Болгарии от османского ига.

Президент России Владимир Путин и президент Болгарии Румен Радев в ходе телефонного разговора обсудили сотрудничество стран в различных сферах, в том числе энергетики, и договорились о продолжении контактов на различных уровнях. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

— Подтверждена обоюдная заинтересованность в развитии российско-болгарского сотрудничества в различных сферах, включая энергетическую, — говорится в сообщении.

Главы государств также обсудили подготовку мероприятий, приуроченных к важным для обеих стран датам — 25-летию подписания Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве (4 августа 2017 года) и 140-летию освобождения Болгарии от османского ига (3 марта 2018 года).