Глава компании "Мир бокса" готов лично помочь лучшему боксёру РФ среди юниоров

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Глава компании "Мир бокса" готов лично помочь лучшему боксёру РФ среди юниоров

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Андрей Рябинский бросил клич в соцсетях, чтобы найти контакты юного чемпиона, который для поездок на соревнования просит деньги у соседей.

Глава компании "Мир бокса" и вице-президент Федерации профессионального бокса России Андрей Рябинский написал в соцсетях о своём желании помочь 15-летнему трёхкратному чемпиону страны по тайскому боксу из Нижегородской области.

Спустя несколько часов Рябинский разыскал контакты боксёра и, как пишет сам предприниматель, вопрос удалось уладить.

Ранее Лайф писал, что трёхкратному чемпиону Никите Чернову приходится искать средства для поездки на ЧМ у соседей. Несмотря на выдающийся талант юного спортсмена, чиновники несколько лет не могли найти для него финансирование.

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