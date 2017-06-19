Фонд однокурсника Медведева подал досудебную претензию к Навальному и ФБК

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Фонд однокурсника Медведева подал досудебную претензию к Навальному и ФБК

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Алексей Навальный. Фото: © РИА "Новости"/Владимир Астапкович

В организации потребовали в течение десяти дней опубликовать опровержение сведений из "расследования" ФБК. В противном случае последует обращение в суд.

Фонд "Соцгоспроект", которым руководит однокурсник премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Илья Елисеев, направил досудебную претензию Алексею Навальному. Он требует удалить фрагменты "расследования" ФБК, передаёт РБК.

В фонде пояснили, что сведения из фильма ФБК недостоверны и порочат деловую репутацию "Соцгоспроекта".

"Расследование" Навального появилось в Сети 2 марта. В ролике речь идёт о большом количестве дорогой недвижимости, которой через фонды якобы владеет российский премьер.

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