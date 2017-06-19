Трамп встретится с Порошенко после его контактов с украинской общиной в США

По данным СМИ, после прилёта президент Украины встретится с представителями украинской общины в Вашингтоне.

Переговоры президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Петра Порошенко запланированы после встречи последнего с украинской общиной в Вашингтоне. Об этом сообщает "112 Украина".

Ранее в Верховной раде сообщили, что Порошенко вылетел в США на встречу с Трампом.

— В рамках визита президента в США, который продлится два дня, ожидается, что Порошенко должен встретиться с президентом США Трампом. Этот визит может состояться уже завтра около 18 часов по Киеву, — сообщает телеканал.