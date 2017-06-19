Фанаты устроили потасовку в финале чемпионата Украины по футболу среди любителей

После драки, спровоцированной болельщиками "Металлиста 1925", судья завершил матч и объявил победителем "Агробизнес", который вёл счёт.

Украинские футбольные болельщики устроили потасовку в финале чемпионата страны по футболу среди любителей.

Как сообщают украинские СМИ, за пять минут до конца встречи между "Агробизнесом" (Волочиск, Хмельницкая область) и харьковским "Металлист 1925" при счёте в пользу первой команды матч был остановлен из-за поведения болельщиков на трибунах. После этого фанаты харьковской команды побежали к трибунам, где располагались болельщики соперника, и устроили драку.

Диктор и глава Федерации футбола Украины Андрей Павелко пытались призвать болельщиков к порядку, однако безуспешно. Спустя некоторое время объявил о завершении матча и присудил победу "Агробизнесу" (команда вела со счётом 4:0).