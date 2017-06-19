Экс-полузащитник "Баварии": В тюрьме Роналду получит звание "Мисс Сентябрь"

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Экс-полузащитник "Баварии": В тюрьме Роналду получит звание "Мисс Сентябрь"

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Криштиану Роналду / Фото: ©РИА Новости / Виталий Белоусов

Скандальное высказывание футболист допустил, комментируя ситуацию вокруг сообщений о том, что в Испании Роналду подозревают в уклонении от уплаты налогов.

Широкий резонанс получило высказывание экс-полузащитника "Баварии" Мехмета Шолля после того, как он прокомментировал информацию о том, что Криштиану Роналду подозревают в уклонении от уплаты налогов. По словам футболиста, если вину португальца докажут, в тюрьме он может получить звание "Мисс Сентябрь".

— Если Криштиану Роналду на самом деле виновен, то его посадят. И я беспокоюсь, что в тюрьме он получит звание "Мисс Сентябрь", — сказал Шолль в эфире ARD.

Как ранее сообщал Лайф, Роналду пожаловался, что в Испании, где в его отношении завели дело, к нему относятся как к преступнику.

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