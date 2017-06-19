Неизвестный ранил двоих мужчин из травматического пистолета в Москве

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Неизвестный ранил двоих мужчин из травматического пистолета в Москве

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Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии — пули попали ему в голову и шею.

Неизвестный ранил двоих мужчин из травматического пистолета на улице Твардовского в Москве.

Как сообщается, мужчины погнались за третьим и попытались его схватить, преследуемый начал стрелять по ним из травматического пистолета.

Мужчин 45 и 38 лет увезли в больницу с огнестрельными ранениями. Один из них в тяжёлом состоянии — пули попали ему в голову и шею.

Причину стрельбы выясняет полиция.

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