Неизвестный ранил двоих мужчин из травматического пистолета в Москве

Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии — пули попали ему в голову и шею.

Неизвестный ранил двоих мужчин из травматического пистолета на улице Твардовского в Москве.

Как сообщается, мужчины погнались за третьим и попытались его схватить, преследуемый начал стрелять по ним из травматического пистолета.

Мужчин 45 и 38 лет увезли в больницу с огнестрельными ранениями. Один из них в тяжёлом состоянии — пули попали ему в голову и шею.

Причину стрельбы выясняет полиция.