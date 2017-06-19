Родные "пьяного" мальчика рассказали, что после ДТП из двора пропали видеокамеры

23 апреля автомобиль насмерть сбил ребёнка во дворе дома в подмосковной Балашихе.

Родственники погибшего под колёсами автомобиля шестилетнего мальчика, которого позже признали пьяным, в интервью Лайфу сообщили, что после ДТП из двора пропали камеры видеонаблюдения.

— Во дворах дома не было ни одного знака, не работали камеры наблюдения. Через несколько дней пропала частная камера, она была вырвана. На следующий день пытались найти хозяина, а там на месте камеры дырка. Следователь обошёл квартиры и сообщил, что камеры там никогда не было, — сказали родственники погибшего.

Ранее Лайф сообщал, что в городе Балашихе Московской области 23 апреля автомобиль насмерть сбил шестилетнего мальчика во дворе дома. Позже эксперты признали ребёнка пьяным. При этом степень опьянения считается очень сильной даже для взрослого человека.

Отец мальчика Роман Шимко рассказал, что никто из членов семьи алкоголь не употребляет.