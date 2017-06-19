Отец "пьяного" мальчика о виновнице ДТП: Хотим, чтобы она больше не села за руль

Отец ребёнка, погибшего в ДТП в Балашихе и после экспертизы признанного "пьяным", рассказал Лайфу о том, какого наказания родственники будут добиваться для виновницы ДТП.

— Во-первых, наказание по закону, реальный срок, чтобы она села в тюрьму. По УК РФ до 5 лет. И второе наказание — чтобы этот субъект, потому что сложно её назвать женщиной, чтобы она никогда больше не села за руль, лишить её прав, — отметил Роман Шимко.

Как ранее сообщал Лайф, в подмосковной Балашихе признали пьяным шестилетнего ребёнка, которого 23 апреля насмерть сбила машина прямо во дворе дома. Виновницей ДТП стала 31-летняя Ольга Алисова. Позже было объявлено: малыш якобы находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Родственники таким решением были возмущены.