Отец "пьяного" мальчика рассказал об "извинениях" виновницы ДТП

В разговоре с семьёй Алёши Шимко женщина заявила, что ребёнок сам упал и ударился об асфальт.

Роман Шимко, отец погибшего в ДТП в Балашихе мальчика, рассказал о разговоре с виновницей ДТП Ольгой Алисовой, которая якобы принесла семье извинения.

— Лицемерка. У нас была встреча вместе с адвокатом Алисовой, но, учитывая, что там была выдвинута версия, что мальчик сам упал, была единственная фраза: "Я извиняюсь, но мальчик сам упал, ударился об асфальт, я его не видела, потому что это был несчастный случай", — рассказал отец погибшего Алёши Шимко.

Однако семья ребёнка виновнице ДТП не верит. По их словам, мальчик успел пробежать перед машиной, однако водитель его не заметила, и тем более он не падал.

— По показаниям очевидцев, Алёша вприпрыжку перебегал дорогу, пробежал перед машиной, выбежал слева, пробежал всю машину и оказался под правым задним колесом. Он пробежал всю "морду" машины, она его не заметила, — говорит отец мальчика.

В настоящее время родители погибшего ребёнка намерены обратиться в СК РФ для расследования дела с экспертизой, согласно которой мальчика признали "пьяным".

Кроме того, по словам родных, жители дома собирают подписи под коллективным обращением в СК РФ, МВД, прокуратуру относительно этой трагедии.