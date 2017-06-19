Роналду убежал от фанатов через чёрный ход гостиницы в Москве — видео

В распоряжении Лайфа оказалась запись, на которой видно, как несколько игроков сборной Португалии, включая главную звезду — Криштиану Роналду, спешно садятся в микроавтобус и уезжают из гостиницы Renaissance Monarch Hotel.

По утверждению работников гостиницы, "никакого Роналду у них нет" и "всё это фейк". Тем не менее, как удалось установить корреспонденту Лайфа, несколько этажей гостиницы закрыты для посетителей, а выход из лифтов сторожат секьюрити.

У входа в гостиницу собралось около двух десятков поклонников футболиста, которые всё же надеются лицезреть звезду воочию. Вышедшие на улицу португальские тренеры на попытку узнать, где Роналду, улыбнулись и посоветовали сфотографироваться с другими игроками.

Напомним, 21 июня в 18:00 португальцам предстоит провести матч группового турнира Кубка конфедераций против России.