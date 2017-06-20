Установлены личности всех подростков, которые перевернулись на лодке в Карелии

Напомним, год назад, 18 июня 2016 года, на карельском озере Сямозеро во время сплава погибло 14 школьников, отдыхавших в оздоровительном лагере.

Установлены личности всех подростков, перевернувшихся на лодке на Ладожском озере.

Известно, что выплыть удалось 16-летнему Игорю Д. и 17-летнему Андрею Ж. Сотрудники МЧС ищут 18-летнего Романа Е., 16-летнюю Николь Р. и 17-летнего Константина А.

По предварительной информации, все ребята — местные, проживают в городе Сортавала, ни к какому лагерю отдыха не приписаны.

Лодка с пятью подростками перевернулась в Питкярантском районе на Ладожском озере на выходе из залива Импилахти. Всего на борту было пять человек — четверо парней и одна девушка.

Следователи СУ СК России по Республике Карелия по факту произошедшего начали проверку.