Ряд популярных блогеров пропустил совет в Госдуме

Несколько популярных российских блогеров не пришли на заседание так называемого Совета блогеров в Госдуму, организатором которого стал депутат от ЛДПР Василий Власов.
Среди приглашённых числились Саша Спилберг, Данил Поперечный, Юрий Дудь, Николай Соболев, Илья Варламов, Дмитрий Пучков и другие. Все они отказались от участия в заседании.
Организаторы мероприятия сообщили, что целью первого заседания стало определение формата общения блогеров и парламентариев. Конкретные темы собрания не были раскрыты.
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