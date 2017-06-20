В настоящее время сервис находится на техническом обслуживании, сотрудники техподдержки расследуют атаку.

Неизвестные хакеры взломали сайт сухопутных войск Аргентины и опубликовали на нём изображения и сообщения террористической организации ИГИЛ*. Об этом сообщает агентство Reuters.

— Это угроза. ИГИЛ в Аргентине, и вы вскоре о нас услышите, — цитирует Reuters написанное на странице сайта.

Отмечается, что фотографии людей в чёрной одежде и сообщения спустя 20 минут были удалены. При этом веб-сайты ВВС и ВМС Аргентины не пострадали. Сотрудники техподдержки расследуют атаку.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.