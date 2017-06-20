Bloomberg: Для Шона Спайсера в Белом доме рассматривают новую роль

В течение нескольких месяцев в СМИ появлялись сообщения о том, что он находится на грани увольнения.

Белый дом рассматривает возможность перевода пресс-секретаря Шона Спайсера на более высокую должность, а на его место планируют найти нового сотрудника. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с этими планами.

По их данным, окончательное решение пока не принято. Источники предполагают, что Спайсер может получить назначение в области коммуникаций, однако эта должность, скорее всего, не будет предполагать публичности.

Шон Спайсер занимает должность пресс-секретаря с января 2017 года.