Ответственность за атаку в Мали взяла на себя связанная с "Аль-Каидой" группа

Боевики ворвались в гостиницу в туристическом комплексе "Лагерь Кангаба" и открыли огонь по находившимся там людям.

Ответственность за нападение на туристический комплекс в пригороде столицы Мали Бамако взяла на себя группировка, связанная с террористической организацией "Аль-Каида"*. Об этом сообщает AFP.

Отмечается, что жертвами членов "Группы поддержки ислама и мусульман" стали пять человек. По информации Министерства безопасности и гражданской обороны страны, среди погибших числится один малийский военнослужащий и четверо гражданских лиц, в том числе гражданин Китая и выходец из Габона с французским паспортом.

Ранее Лайф сообщал, что пятеро вооружённых человек напали на туристический комплекс "Лагерь Кангаба" в пригороде Бамако. Преступники открыли стрельбу в гостинице по находившимся там людям и захватили заложников. В ходе спецоперации были освобождены 36 человек, в том числе 16 французов. Правоохранители ликвидировали нападавших.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.