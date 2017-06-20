Детей, выплывших с перевернувшейся на Ладоге лодки, спасли байдарочники

Всего на борту находилось пять человек — четверо парней и одна девушка. Троих из них сейчас ищут спасатели.

Детей, выплывших из-под перевернувшейся на Ладожском озере лодки, спасли спортсмены из лагеря байдарочников. Об этом сообщает паблик Mash.

Известно, что сначала до берега доплыл один мальчик, он и позвал на помощь байдарочников, тренировавшихся на Ладоге. C помощью спортсменов нашёлся второй мальчик с опрокинувшейся моторки. Он смог доплыть до одного из островов на озере.

Ещё троих с лодки — Рому Я., Николь Л. и Костю А. — ищут спасатели.

Напомним, моторка с пятью подростками опрокинулась в Питкярантском районе на Ладожском озере на выходе из залива Импилахти. Всего на борту было пять человек — четверо парней и одна девушка.

Следователи СУ СК России по Республике Карелия по факту произошедшего начали проверку.