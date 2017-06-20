Белый дом: США не находятся на грани военного конфликта c РФ в Сирии

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что США не находятся на грани военного конфликта с Россией.
Комментируя информацию о том, что возглавляемая США коалиция сбила сирийский самолёт, Спайсер заявил, что Вашингтон "сохраняет право на самооборону в Сирии", а на вопрос журналиста о том, означает ли его высказывание, что "США находится на грани войны с РФ", представитель Белого дома ответил, что не имел этого в виду.
Напомним, после инцидента с сирийским самолётом Россия приняла решение прекратить взаимодействие с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией.
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