Белый дом: США не находятся на грани военного конфликта c РФ в Сирии

По словам пресс-секретаря Белого дома, Вашингтон "сохраняет право на самооборону в Сирии", однако это не означает, что США находятся на грани войны с Россией в регионе.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что США не находятся на грани военного конфликта с Россией.

Комментируя информацию о том, что возглавляемая США коалиция сбила сирийский самолёт, Спайсер заявил, что Вашингтон "сохраняет право на самооборону в Сирии", а на вопрос журналиста о том, означает ли его высказывание, что "США находится на грани войны с РФ", представитель Белого дома ответил, что не имел этого в виду.

Напомним, после инцидента с сирийским самолётом Россия приняла решение прекратить взаимодействие с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией.