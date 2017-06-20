САНА: 12 человек погибли в результате авиаудара коалиции в Сирии

Силы коалиции во главе с США нанесли авиаудар по посёлку вблизи границы Сирии с Ираком, сообщает агентство САНА.
По данным источника СМИ, в результате погибло 12 человек — все члены одной семьи.
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