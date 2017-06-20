Лодка с подростками перевернулась на Ладоге не из-за шторма

Напомним, одному из мальчиков удалось самостоятельно выбраться на берег, он позвал на помощь байдарочников, благодаря которым удалось спасти второго подростка.

Лодка, на борту которой находилось пятеро подростков, перевернулась не из-за шторма. Как сообщили в МЧС по Республике Карелия, погода на озере позволяла выплывать на открытую воду.

— Штормового предупреждения в этот день не было, — подтвердили Лайфу в пресс-службе МЧС по республике.

По какой причине опрокинулась лодка, выясняют эксперты. К настоящему моменту известно, что из воды удалось выбраться двум мальчикам — Андрею Ж. и Игорю Д. Ещё троих подростков — Рому Я., Николь Л. и Костю А — продолжают искать спасатели. Спасатели также обнаружили лодку, в которой подростки поплыли на рыбалку.

Как сообщал Лайф ранее, ребята были без спасательных жилетов.