Полиция считает, что наехавший на людей в Лондоне действовал в одиночку

Трагедия произошла в тот момент, когда прихожане приводили в чувство упавшего в обморок пенсионера.

Полицейские Лондона считают, что наехавший на людей у мечети в британской столице злоумышленник действовал самостоятельно, без помощи кого-либо. Об этом сообщает LBC Breaking в своём "твиттере".

Scotland Yard believes the Finsbury Park attacker 'acted alone' but detectives 'are of course investigating all the circumstances' — LBC Breaking (@lbcbreaking) 19 июня 2017 г.

Журналисты отмечают, что "детективы, конечно же, расследуют все обстоятельства".

Ранее Лайф сообщал, что в ночь на 19 июня Даррен Осборн, находясь за рулём грузовика, совершил наезд на прихожан у мечети на севере Лондона. В результате погиб один человек, восемь были госпитализированы и двоим оказана помощь на месте. Инцидент квалифицировали как теракт.