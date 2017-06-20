Полиция считает, что наехавший на людей в Лондоне действовал в одиночку

Читайте также

Полиция считает, что наехавший на людей в Лондоне действовал в одиночку

1

Полиция Лондона на месте происшествия. Фото: © REUTERS/Kevin Coombs

Трагедия произошла в тот момент, когда прихожане приводили в чувство упавшего в обморок пенсионера.

Полицейские Лондона считают, что наехавший на людей у мечети в британской столице злоумышленник действовал самостоятельно, без помощи кого-либо. Об этом сообщает LBC Breaking в своём "твиттере".

Журналисты отмечают, что "детективы, конечно же, расследуют все обстоятельства".

Ранее Лайф сообщал, что в ночь на 19 июня Даррен Осборн, находясь за рулём грузовика, совершил наезд на прихожан у мечети на севере Лондона. В результате погиб один человек, восемь были госпитализированы и двоим оказана помощь на месте. Инцидент квалифицировали как теракт.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!