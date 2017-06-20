Пропавших на Ладоге подростков ищут с вертолёта

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Пропавших на Ладоге подростков ищут с вертолёта

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Сотрудники ГИМС уже вытащили на берег моторную лодку, в которой поплыли на рыбалку молодые люди из Сортавалы.

К операции по поиску пропавших на Ладожском озере подростков привлечён вертолёт Ми-8 от Республики Карелия. Вертолётом будет проведена воздушная разведка места происшествия.

Для проведения работ по поиску готовы к использованию и средства беспилотной авиации.

Со спасёнными подростками на месте работают психологи.

Подробную информацию о происшествии читайте в нашей текстовой трансляции.

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