Пропавших на Ладоге подростков ищут с вертолёта

Сотрудники ГИМС уже вытащили на берег моторную лодку, в которой поплыли на рыбалку молодые люди из Сортавалы.
К операции по поиску пропавших на Ладожском озере подростков привлечён вертолёт Ми-8 от Республики Карелия. Вертолётом будет проведена воздушная разведка места происшествия.
Для проведения работ по поиску готовы к использованию и средства беспилотной авиации.
Со спасёнными подростками на месте работают психологи.
Подробную информацию о происшествии читайте в нашей текстовой трансляции.
- Популярные
- По времени