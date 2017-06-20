Президент "Реала" заявил об отсутствии предложений по Роналду от других клубов

Ранее Флорентино Перес отметил, что не будет давить на футболиста и отпустит его, если тот пожелает уйти.

Португальский футболист Криштиану Роналду покинет "Реал" при условии, если за него заплатят отступные в размере одного миллиарда фунтов. Об этом в интервью радио Onda Cero заявил президент мадридского футбольного клуба Флорентино Перес.

По словам Переса, последний раз он общался с Роналду после матча в Кардиффе в начале июня. В ходе разговора они обсуждали предстоящий сезон.

Ранее стало известно о "бесповоротном" решении футболиста покинуть "Реал". По данным ряда СМИ, так 32-летний футболист отреагировал на уголовное дело, заведённое в отношении него испанской прокуратурой по факту уклонения от налогов.