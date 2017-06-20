Мэттис примет Порошенко в Пентагоне

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Мэттис примет Порошенко в Пентагоне

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Здание Пентагона. Фото: ©Flickr/David B. Gleason

Министр обороны США Джеймс Мэттис примет президента Украины Петра Порошенко в Пентагоне, об этом говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что встреча запланирована на вторник, 20 июня.

На данный момент в Пентагоне запланирована церемония почётного караула. О публичных мероприятиях и заявлениях не сообщается.

19 июня стало известно, что Пётр Порошенко вылетел в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Однако в Белом доме позже сообщили, что с украинским лидером встретится американский вице-президент Майк Пенс и пока не известно, сможет ли украинского лидера принять Дональд Трамп.

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