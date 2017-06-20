BuzzFeed: У администрации Трампа есть новый план по отношениям с Россией

Читайте также

BuzzFeed: У администрации Трампа есть новый план по отношениям с Россией

13

Флаги России и США. Фото: © REUTERS/Maxim Shemetov

По данным портала, новый план по отношениям с Россией разработал глава Госдепа США Рекс Тиллерсон.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон разработал план по стратегии взаимодействия с Россией. Как сообщает BuzzFeed со ссылкой на представителя Госдепа, документ остаётся засекреченным.

По данным портала, план включает в себя три принципа: первый направлен на то, чтобы дать понять России, что "агрессивные действия в отношении США будут контрпродуктивны для обеих сторон".

Второй пункт подразумевает "сотрудничество по вопросам стратегической важности" (ситуация в Сирии, ядерная программа КНДР, кибербезопасность и кибершпионаж).

Третий принцип, как сообщают СМИ, отмечает необходимость "стратегической стабильности" в отношениях с Москвой (термин, включающий в себя долгосрочные общие геополитические цели).

— Сегодня американо-российские отношения находятся в сточной канаве. Мы хотим сделать так, чтобы они не оказались в канализации, — заявил высокопоставленный представитель американского внешнеполитического ведомства.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!