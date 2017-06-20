Данные около 80% избирателей США оказались в свободном доступе

Любой желающий мог ознакомиться с информацией, если заранее знал, где её можно найти.

Данные 198 млн американских избирателей (а это около 80% всех граждан США, имеющих право голоса) по ошибке были размещены в открытом доступе компанией Deep Root Analytics, работавшей по контракту с Республиканской партией США. Об этом сообщает газета The Hill.

— Мы полностью признаём свою ответственность за сложившуюся ситуацию, — цитирует издание заявление компании.

Отмечается, что утечка информации была обнаружена одним из экспертов организации по вопросам компьютерной безопасности UpGuard. База объёмом 25 терабайт 1 июня оказалась в облачном хранилище данных, принадлежащем компании Amazon. В ней содержались имена и адреса более половины всех граждан США. По словам эксперта, эта утечка стала самой крупной в его профессиональной деятельности.