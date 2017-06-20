Ультрас устроили погром в киевском супермаркете ради шоколадок

Инцидент произошёл в самом центре украинской столицы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Группа мужчин спортивного телосложения ворвалась в супермаркет на майдане Незалежности в центре Киева, устроила погром, похитила шоколадки и скрылась. Об этом сообщила журналист телеканала СТБ, факт ограбления подтвердили в полиции.

Журналистка Алёна Лунькова утверждает, что нападавшие были в масках и угрожали физической расправой охране магазина.

— Дезориентировав магазинных "бодигардов", компания похитила со стеллажей значительное количество сладкого. В частности — шоколадные изделия, — написала Лунькова в "Фейсбуке".

В комментарии к посту журналистки представитель полиции Киева Оксана Блищик подтвердила факт нападения на супермаркет.

— Неизвестные в масках и чёрных футболках забежали в магазин, забрали шоколад и, пригрозив охраннику, скрылись. На месте была следственно-оперативная группа. Решается вопрос об открытии уголовного производства, вероятно, это будет "Грабёж" — ст. 186 Уголовного кодекса Украины, — говорится в сообщении Блищик.

Напомним, ранее 19 июня украинские футбольные болельщики устроили потасовку в финале чемпионата страны по футболу среди любителей.

После остановки игры фанаты из Харькова побежали к трибунам, где располагались болельщики соперника, и устроили драку.