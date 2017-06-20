Спикер Рады заявил, что США могут разместить на Украине военные резервы

По словам Андрея Парубия, такой шаг предусматривает соглашение с США по безопасности, которое может быть подписано.

Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что США могут разместить на территории Украины военные резервы в рамках соглашения по безопасности.

— Оно [соглашение] предусматривает проведение специальных операций, проведение совместных научно-технических разработок и даже размещение на территории Украины военных резервов Соединённых Штатов Америки, — сказал Парубий в эфире ICTV.

Также спикер заявил, что вопрос о предоставлении летального оружия может быть решён в ближайшее время. Как сообщал Парубий ранее, в Пентагоне обсуждают эту возможность.