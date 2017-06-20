Оленёнок каждый день купается в бассейне жительницы Нью-Джерси

Женщина вызывала службу охраны животных, однако те смогли лишь ненадолго прогнать детёныша.

Пятнистый оленёнок поселился в одном из дворов в округе Монмут штата Нью-Джерси. По словам хозяйки дома, животное ежедневно пробирается через забор и купается в бассейне.

Как отмечает NY Daily News, 40-летняя женщина впервые обнаружила оленёнка в своём дворе 14 июня.

— Я подошла к раковине, чтобы вымыть руки, и через окно увидела, как он вылезает из бассейна и становится на тротуар. Он отряхнулся, прилёг, а потом снова встал и пошёл обратно к бассейну. Я понятия не имела, что он может плавать, — рассказала американка.

Опасаясь, что оленёнок утонет, жительница Нью-Джерси позвонила в центр охраны животных. Приехавшие на место специалисты прогнали детёныша, однако тот вернулся в бассейн уже на следующий день.