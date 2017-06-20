В Сенате США рассказали о возможных последствиях новых санкций против РФ

Новые антироссийские санкции могут иметь негативные последствия для торговых контрактов других стран по всему миру, заявил сенатор от штата Вирджиния Ричард Блэк.
— Я думаю, со стороны части Европы есть дополнительное беспокойство по поводу того, что США не должны в одностороннем порядке вводить санкции, которые впоследствии будут влиять на договорные отношения других стран по всему миру, я с этим согласен, — заявил Блэк Sputnik.
Напомним, на прошлой неделе США ужесточили ограничительные меры в отношении РФ, в соответствии с которыми сокращается срок финансирования российских банков до 14 дней и компаний нефтегазового сектора — до 30 дней. Кроме того, ужесточения также направлены на другие секторы российской экономики — в их числе металлургия, судоходство и железные дороги.
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