В Сенате США рассказали о возможных последствиях новых санкций против РФ

По словам конгрессмена, ограничительные меры могут негативно отразиться на договорных отношениях других стран.

Новые антироссийские санкции могут иметь негативные последствия для торговых контрактов других стран по всему миру, заявил сенатор от штата Вирджиния Ричард Блэк.

— Я думаю, со стороны части Европы есть дополнительное беспокойство по поводу того, что США не должны в одностороннем порядке вводить санкции, которые впоследствии будут влиять на договорные отношения других стран по всему миру, я с этим согласен, — заявил Блэк Sputnik.

Напомним, на прошлой неделе США ужесточили ограничительные меры в отношении РФ, в соответствии с которыми сокращается срок финансирования российских банков до 14 дней и компаний нефтегазового сектора — до 30 дней. Кроме того, ужесточения также направлены на другие секторы российской экономики — в их числе металлургия, судоходство и железные дороги.