Порошенко встретился с украинской диаспорой в Вашингтоне

Кроме того, украинский лидер возложил цветы к монументу Голодомору на Украине в 1932–1933 годах.

Президент Украины Пётр Порошенко прибыл в США. Самолёт украинского лидера приземлился на авиабазе Эндрюс вблизи Вашингтона.

По данным украинских СМИ, Порошенко уже успел возложить цветы к монументу Голодомору на Украине в 1932–1933 годах и встретиться с представителями украинской диаспоры и духовенства.

Как сообщал Лайф, 19 июня стало известно, что Пётр Порошенко вылетел в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Однако в Белом доме позже сообщили, что с украинским лидером встретится американский вице-президент Майк Пенс и пока не известно, сможет ли его принять Дональд Трамп.