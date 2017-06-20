Супруга Ника Вуйчича ждёт двойню

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Супруга Ника Вуйчича ждёт двойню

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Семья Ника Вуйчича. Фото: Instagram/@nickvujicic

Супружеская пара уже воспитывает двоих детей: мальчиков Киёси Джеймса и Деяна Леви.

Известный австралийский писатель и певец Ник Вуйчич, который родился без рук и ног, поделился в своём "фейсбуке" радостной новостью: в его семье ожидается пополнение. По словам Вуйчича, его жена Канаэ беременна двойней.

Ник и Канаэ поженились в феврале 2012 года. Супруги воспитывают двух сыновей.

Напомним, Ник Вуйчич родился в 1982 году в Мельбурне с редким генетическим заболеванием. У мужчины нет конечностей — только небольшая стопа. В 19 лет Ник впервые публично рассказал, как справился с насмешками окружающих.

Сейчас Вуйчич — успешный оратор, автор нескольких бестселлеров, певец. Несколько раз мужчина приезжал в Россию.

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