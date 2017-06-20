Супруга Ника Вуйчича ждёт двойню

Супружеская пара уже воспитывает двоих детей: мальчиков Киёси Джеймса и Деяна Леви.

Известный австралийский писатель и певец Ник Вуйчич, который родился без рук и ног, поделился в своём "фейсбуке" радостной новостью: в его семье ожидается пополнение. По словам Вуйчича, его жена Канаэ беременна двойней.

Ник и Канаэ поженились в феврале 2012 года. Супруги воспитывают двух сыновей.

Happy Birthday to my amazing wife Kanae!! May God give you all the desires of your heart this coming year and thank you for being my best friend and an incredible mother to our boys!! #HappyBirthday #Blessed Публикация от Nick Vujicic (@nickvujicic) Дек 20 2016 в 9:33 PST

Напомним, Ник Вуйчич родился в 1982 году в Мельбурне с редким генетическим заболеванием. У мужчины нет конечностей — только небольшая стопа. В 19 лет Ник впервые публично рассказал, как справился с насмешками окружающих.

Сейчас Вуйчич — успешный оратор, автор нескольких бестселлеров, певец. Несколько раз мужчина приезжал в Россию.