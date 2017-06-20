В ближайшее время на месте ЧП на Ладожском озере начнут работать водолазы

В настоящий момент к поиску пропавших ребят привлечены уже 258 человек и 55 единиц техники. Спасатели исследуют место, где, по предварительным данным, перевернулась лодка, а также побережье.

В ближайшее время на месте ЧП на Ладожском озере, где опрокинулась лодка с пятью подростками на борту, начнут работать водолазы. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по республике Карелия.

— К работе привлечена авиация МЧС России и Республики Карелия (2 вертолёта МИ-8). В состав группировки также входят водолазные группы Специализированной пожарно-спасательной части и Карельской поисково-спасательной службы, которая начнёт свою работу в ближайшее время, — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, на берег удалось выбраться двум из пяти подростков — Игорю Д. и Андрею Ж. Спасатели продолжают поиски трёх ребят.

Подробности произошедшего читайте в текстовой трансляции Лайфа.