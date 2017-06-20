Медведь напал на людей на Аляске: один человек погиб

Ранее в том же штате в результате агрессивного поведения животного погиб 16-летний парень.

Медведь напал на двоих людей на Аляске. Как сообщает Daily News-Miner, мужчины работали в штате по контракту.

Трагедия произошла утром 19 июня. Работники занимались забором геологических образцов в нескольких милях от лагеря, когда на них набросился медведь. В результате один из рабочих погиб, второго госпитализировали в больницу города Фэрбанкс, его жизни ничего не угрожает. Хищник был убит.

Отметим, что это уже второй случай смертельного нападения медведя на человека на Аляске за последние двое суток. 18 июня в результате агрессивного поведения животного погиб 16-летний парень.