Президент Южной Кореи осудил КНДР за смерть американского студента

Отто Вомбиер был осуждён в КНДР в 2016 году за сорванный плакат, после года заключения его освободили и доставили в США. Однако из-за тяжёлого поражения мозга он скончался.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин осудил КНДР после известий о смерти американского студента Отто Вомбиера, которого на днях освободили северокорейские власти после года заключения. Об этом сообщает Yonhap.

Он добавил, что сделает всё возможное для возвращения граждан Южной Кореи и США, удерживаемых в Северной Корее.

Как ранее сообщал Лайф, глава Госдепа США Рекс Тиллерсон призвал привлечь КНДР к ответственности после смерти американского студента Отто Вомбиера, на прошлой неделе освобождённого в КНДР и доставленного в США.