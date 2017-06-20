Знаменитый итальянский модельер Карла Фенди скончалась в Риме

Женщина до последних дней жизни занимала пост почётного президента группы Fendi, основанной в 1925 году её родителями.

Итальянский модельер Карла Фенди скончалась вечером 19 июня в Риме после продолжительной болезни. Об этом сообщает Repubblica.

По информации издания, женщина перенесла тяжёлое заболевание лёгких. На днях она выписалась из больницы и вернулась домой, в резиденцию Палаццо Русполи.

Карле Фенди было 80 лет.

Отметим, что в начале 1950-х годов у руля дома моды Fendi, основанного супругами Адель и Эдуардо Фенди, встали сразу пять сестёр: Паола, Анна, Франка, Альда и Карла. Последняя из них занимала пост почётного президента до последнего дня своей жизни.