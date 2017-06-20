В Киргизии в результате взрыва на заправке погибло два человека

Согласно данным, ещё восемь человек были доставлены в больницу в тяжёлом состоянии.

В результате взрыва на заправке в Киргизии сгорело два человека, в том числе ребёнок. Восемь человек получили термические ожоги, их состояние оценивается как тяжёлое. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава страны.

Согласно информации, взрыв произошёл в понедельник в Иссык-Кульской области при перекачке газа.

— В настоящий момент в реанимации районной больницы находятся пять человек, их состояние оценивается как тяжёлое, у всех термические ожоги, — говорится в сообщении.