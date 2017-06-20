Строительство завода Mercedes-Benz начнётся в России

В планах представителей немецкой компании — начать выпуск с четырёх моделей автомобилей.

Строительство предприятия по производству легковых автомобилей Mercedes-Benz начнётся в деревне Есипово Солнечногорского района Московской области. Об этом сообщают в представительстве компании.

Первый камень будущего завода будет заложен 20 июня. Закончить строительство планируется к 2019 году. Инвестиции в проект составят более 15 млрд рублей. Будет создано более одной тысячи новых рабочих мест.

По информации представителей Mercedes-Benz, в год будет выпускаться более 20 тысяч машин. Изначально предприятие будет выпускать четыре модели автомобилей.