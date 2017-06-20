Порошенко похвастался, что Трамп "встретится с ним раньше, чем с Путиным"

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Порошенко похвастался, что Трамп "встретится с ним раньше, чем с Путиным"

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Пётр Порошенко. Фото: © РИА Новости/Михаил Палинчак

По словам украинского президента, его государство имеет "фантастическую поддержку от США".

Украинский президент Пётр Порошенко в ходе общения с украинской диаспорой в Вашингтоне похвастался тем, что глава американской администрации Дональд Трамп встретится с ним раньше, чем с президентом РФ Владимиром Путиным.

— Очень важно, что моя встреча в Белом доме будет проходить до встречи Путина, — написал украинский президент.

По мнению Порошенко, это необходимо для того, чтобы "все были вооружены информацией" и "никому не было оставлено шансов для несправедливости".

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп может не встретиться с Порошенко, а вместо него переговоры проведёт вице-президент Майк Пенс, однако позднее на сайте Белого дома появилась информация, что встреча глав государства всё-таки состоится.

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