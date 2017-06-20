Запертого в машине медвежонка нашли на юго-западе Москвы

По словам местных жителей, животное несколько дней провело в авто, в настоящее время полиция ищет его владельца.

Маленького бурого медведя заметили в гаражном кооперативе в Черёмушках, сообщает Leika. Со слов гражданских журналистов, медвежонок сидит в машине уже три дня, и всё это время его никуда не выпускают.

Полиция сейчас выясняет, кому принадлежит малыш и куда его везут. По предварительным данным, мишку перевозят в один из мини-зоопарков. Документы на зверя изъяты.